Татьяна Буланова обвинила своих танцоров в предательстве

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с изданием «СтарХит», что больше не работает со своими танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными.

Буланова призналась, что между ними произошла «некрасивая история». Она обвинила танцоров в предательстве.

«Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво», — рассказала артистка.

По словам Булановой, Максим и Алена Алалыкины подвели ее в начале гастролей. Уже месяц исполнительница выступает с новыми танцорами.

«У нас расписан график, концерты я не могу отменить, я не хочу потом штрафные санкции платить. То, что они заработали, они получили. Я не ожидала от них такого. Я такой человек, я не люблю менять людей, мне нравится наша команда, но что тут поделать», — поделилась певица.

В августе распространились ролики с танцорами Булановой на концерте. Пользователи раскритиковали их из-за их возраста и слишком легкой хореографии. В комментариях пользователи написали, что они «как будто пиво пили на лавочке», а потом вышли на сцену. Сама Буланова отмечала, что ее команда повторяла движения, которые выполняют на сцене уже 25 лет, поэтому никто не ожидал, что на них внезапно обрушится слава.

