В Лондоне вынесли приговор вору картины Бэнкси

В Лондоне вынесли приговор вору картины художника Бэнкси. Об этом сообщает The Guardian.

Следствие пришло к выводу, что 49-летний Ларри Фрейзер взломал стеклянную дверь лондонской галереи «Grove Gallery» с помощью тяжелого предмета и похитил принт популярного граффитиста из серии «Девочка с шаром» стоимостью около £270 тысяч.

Спрятанный принт полиция нашла уже через четыре дня, повреждений на нем не оказалось. Всего мужчина получил 13 месяцев месяцев тюрьмы, часть из которых будет списана в счет отбытых на домашнем аресте.

Свою вину Фрейзер признал. Он заявил, что к краже его подтолкнули люди, требовавшие от него долги за наркотики. О стоимости работы он якобы не знал. Всего у вора было 18 судимостей, но последний срок он отбыл еще в 2002 году.

В сентябре попытка стереть новую работу Бэнкси в Лондоне придала ей новый вид.

Ранее «испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн.