Попытка стереть новую работу Бэнкси в Лондоне придала ей новый вид

Новую работу Бэнкси на стене Королевского суда в Лондоне попытались стереть
Telegram-канал Baza

Новую работу Бэнкси на стене Королевского суда в Лондоне попытались стереть, однако из-за этого она только приобрела новый вид. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Новый рисунок Бэнкси изображает судью в парике и мантии, который ударяет молотком протестующего. Художник подтвердил авторство, а появление граффити связали с недавними задержаниями почти 900 участников акции в поддержку движения Palestine Action.

Вскоре после этого рисунок попытались стереть. Неизвестный мужчина частично закрасил изображение, однако в итоге работа приобрела новый вид, который пользователи соцсетей уже назвали своеобразной «коллаборацией» Бэнкси и британских властей. Многие отметили, что эта интерпретация сделала работу более выразительной и одной из самых сильных в творчестве художника.

8 сентября газета The Daily Telegraph писала, что лондонская полиция начала расследование в отношении Бэнкси, которое может раскрыть его личность. Его начали после того, как новая работа художника появилась на стене Королевского суда в Лондоне.

Полицейским предстоит выяснить, имело ли место «нанесение противозаконного ущерба». Как отмечает издание, в случае, если дело дойдет до суда, художнику придется публично назвать свое имя и фамилию.

Ранее «испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн.

