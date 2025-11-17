Лидер «Миража» высказался против школьной формы

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался в беседе с «Газетой.Ru» против школьной формы для творческих детей.

«Школьная форма дисциплинирует и приучает к определенному порядку. Конечно, это полезно, если целью вашего любимого чада является, например, поступление в военное училище. Но если у дитя наблюдаются явные задатки творческих талантов, то ему лучше в ту школу, где можно носить толстовку и джинсы. Для развития творческой личности необходимы свобода и право на самовыражение», — сказал он.

Сам Горбашов в школу ходил в форме, но потом увлекся тяжелым роком, отрастил волосы и никакие воспитательные беседы его уже не останавливали.

«Я закончил школу в 1979-м в подмосковных Люберцах, и в нашей школе в начальных классах по поводу формы было все строго — мальчики в бесформенных пиджаках и брюках мышиного цвета, девочки в фартуках и юбочках. Но начиная с 4-го класса из динамиков моего магнитофона целыми днями играл тяжёлый рок, а с плакатов, которыми были увешаны стены моей комнаты, на меня смотрели патлатые парни с гитарами. И мне самому хотелось научится играть на гитаре и быть похожим на них. Понятно, что это все отражалось на моём внешнем виде: длинные волосы, джинсы. Все это жутко не нравилось учителям, со мной пытались проводить воспитательные беседы, но, разумеется, никакого успеха они не имели», — заключил он.

