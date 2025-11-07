На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Группа «Мираж» довела юную поклонницу до слез

Группе «Мираж» пришлось впустить в гримерку разрыдавшуюся девочку
Пресс-служба группы «Мираж»

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, как коллектив довел до слез юную поклонницу. Воспоминанием она поделилась с «Газетой.Ru».

По словам Болдышевой, летом 2025 года после выступления на фестивале в Частоозерье среди зрителей было много желающих сфотографироваться и взять автограф у группы.

«Но организаторы строго-настрого запретили охране пускать поклонников в зону, где находились гримерные. Желающих было слишком много, и организаторы боялись, что, если разрешить проходить за кулисы, ситуация может выйти из-под контроля. Кто-то из персонала передал нам листок бумаги, сказали, что там стоит девочка, она вся в слезах, очень хотела сфотографироваться, но ей сказали, что нельзя, и она просит оставить автограф», — делится она.

Певица отметила, что музыкантов не оставили равнодушными детские слезы — девочку пришлось впустить в гримерку.

«Мы попросили организаторов, чтобы девочку в качестве исключения пропустили к нам в гримерку. Вы не представляете, сколько было счастья у этой юной поклонницы, когда мы с ней сфотографировались, подарили открытки и диски с автографами. Она все это время так и не могла унять слез, но это были слезы радости — девочка простояла очень долго за сценой в ожидании и просто не верила в происходящее. Это было так трогательно, что я сама готова была заплакать», — заключила Болдышева.

В октябре лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов подтвердил, что коллектив зарабатывает по 2 миллиона рублей за концерт.

Ранее «Мираж» раскрыл, появится ли у группы подтанцовка как у Булановой.

