На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полина Диброва после развода улетела в Индию с Сергеем Буруновым

Экс-жена ведущего Диброва получила работу в своем первом телешоу «Миллионер в Индии»
true
true
true
close
polinadibrova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

36-летняя модель и блогерша Полина Диброва получила первую в своей жизни работу в телешоу после развода с 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Диброва будет сниматься в проекте «Миллионер в Индии» для СТС. Ведущий шоу — Сергей Бурунов. Премьера намечена на 2026 год.

Участники проекта, для участия в котором женщина улетела из России, поселятся во дворце. Один из них сразу получает 10 миллионов рублей, но скрывает это от других, которые пытаются его вычислить.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Блогер съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам знаменитости, она хочет, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

У нынешнего избранника Дибровой Романа Товстика шестеро детей, последний из которых родился год назад. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой.

В Индию Полина Диброва улетела несколько дней назад — как объясняла она сама, на отдых.

«Друзья! Я в Индии. Ответила всем, впереди детокс, в том числе и цифровой. Обнимаю. Спасибо за поддержку! Буду редко, но метко», — рассказала блогерша.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о шантаже из-за видео с расстегнутой ширинкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами