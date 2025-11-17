Полина Диброва после развода улетела в Индию с Сергеем Буруновым

36-летняя модель и блогерша Полина Диброва получила первую в своей жизни работу в телешоу после развода с 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Диброва будет сниматься в проекте «Миллионер в Индии» для СТС. Ведущий шоу — Сергей Бурунов. Премьера намечена на 2026 год.

Участники проекта, для участия в котором женщина улетела из России, поселятся во дворце. Один из них сразу получает 10 миллионов рублей, но скрывает это от других, которые пытаются его вычислить.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались, как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Блогер съехала из дома, где жила с мужем, но арендовала особняк в том же поселке. По словам знаменитости, она хочет, чтобы сыновья могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время.

У нынешнего избранника Дибровой Романа Товстика шестеро детей, последний из которых родился год назад. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой.

В Индию Полина Диброва улетела несколько дней назад — как объясняла она сама, на отдых.

«Друзья! Я в Индии. Ответила всем, впереди детокс, в том числе и цифровой. Обнимаю. Спасибо за поддержку! Буду редко, но метко», — рассказала блогерша.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о шантаже из-за видео с расстегнутой ширинкой.