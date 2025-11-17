На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин присвоил звание Екатерине Стриженовой

Телеведущая Екатерина Стриженова получила звание заслуженной артистки России
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатерине Стриженовой и Александру Стриженову статуса заслуженных артистов РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова наиболее известна по шоу «Доброе утро» на «Первом канале». В ее фильмографии более 40 работ. Она снялась в таких картинах, как «Куприн. Яма», «Лидер», «Здесь кто-то есть...», «Я не я», «Шаповалов», «Другая жизнь», «Графиня де Монсоро», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Любовь-морковь».

Режиссер и сценарист Александр Стриженов снял такие проекты, как «От 180 и выше», «Любовь-морковь», «Юленька», «Дедушка моей мечты».

Екатерина Стриженова вышла замуж за кинорежиссера Александра Стриженова в 18 лет. Они познакомились, еще будучи школьниками, на съемках советского фильма «Лидер». В 20 лет артистка впервые стала матерью, в 1988 году она родила девочку Анастасию. У супругов также есть дочь Александра.

Ранее Гузеева и Сябитова получили благодарность от Путина.

