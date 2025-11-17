Критик о перепевке Долиной трека Инстасамки: «Из любого убожества – хит»

Певица Лариса Долина перепела песню Инстасамки «За деньги да» для нового новогоднего проекта. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, это бредовая идея, однако талант исполнительницы может сделать из «убогого» трека рэперши настоящий хит.

«Я слабо верю в то, что исполнительница Инстасамка умеет петь, и её песни вряд ли можно назвать песнями, но Лариса Александровна сможет любое убожество превратить в классный и лёгкий трек. У неё есть такой талант», — заявил критик Общественной Службе Новостей.

При этом он добавил, что его неприятно удивил неожиданный выбор авторов проекта – по словам Соседова, он мог ожидать любой перепевки, но только не треков Инстасамки. Оригинал песни, по словам Соседова, он не слышал и не собирается слушать.

Напомним, Долина спела «За деньги да» для новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика», который станет оммажем на советское кино. В картине она роль двоюродной тёти героя Саахова – как рассказала сама певица, героиня получилась «сильной, мощной», но при этом сильно отрицательной.

