На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Критик о перепевке Долиной трека Инстасамки: «Из любого убожества – хит»

Соседов: Долина сможет превратить убогий трек Инстасамки в настоящий хит
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина перепела песню Инстасамки «За деньги да» для нового новогоднего проекта. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, это бредовая идея, однако талант исполнительницы может сделать из «убогого» трека рэперши настоящий хит.

«Я слабо верю в то, что исполнительница Инстасамка умеет петь, и её песни вряд ли можно назвать песнями, но Лариса Александровна сможет любое убожество превратить в классный и лёгкий трек. У неё есть такой талант», — заявил критик Общественной Службе Новостей.

При этом он добавил, что его неприятно удивил неожиданный выбор авторов проекта – по словам Соседова, он мог ожидать любой перепевки, но только не треков Инстасамки. Оригинал песни, по словам Соседова, он не слышал и не собирается слушать.

Напомним, Долина спела «За деньги да» для новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика», который станет оммажем на советское кино. В картине она роль двоюродной тёти героя Саахова – как рассказала сама певица, героиня получилась «сильной, мощной», но при этом сильно отрицательной.

Ранее на Долину и Расторгуева обрушилась критика из-за хамства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами