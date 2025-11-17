Оксана Самойлова приехала на заседание суда по разводу с Джиганом

В Москве начнется суд по разводу блогерши Самойловой и рэпера Джигана

Блогерша Оксана Самойлова приехала на заседание по делу о разводе с рэпером Джиганом. Об этом сообщают РИА Новости.

На опубликованных агентством кадрах видно, что знаменитость улыбается, заходя в здание.

При этом, по данным Telegram-канала Shot, рэпер подал официальное ходатайство о примирении с Самойловой.

На развод подала Самойлова, иск в категории «о расторжении брака супругов, имеющих детей», был зарегистрирован 6 октября. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него знаменитость приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

Накануне Самойлова публично расплакалась о том, что ее жизнь ей не принадлежит.

Ранее она заявила, что намерена стать певицей.