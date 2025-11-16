На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генконсул Израиля рассказал, что показывают обсуждения реплик о Чебурашке

Генконсул Израиля Гидор: реплики о Чебурашке показывают открытость культур
close
Ffangoentertoyment

Обмен комментариями о национальности Чебурашки доказывает открытость и схожесть чувства юмора русской и еврейской наций. Об этом РИА Новости рассказал генконсул Израиля в Петербурге Ран Гидор.

До этого он предположил, что для выявления принадлежности Чебурашки к еврейской нации следует проверить у него наличие обрезания, а также убедиться, что он не ест свинину.

Гидор отметил, что был удивлен, насколько вирусным стал его комментарий.

Он добавил, что люди могут уставать от серьезных новостей, и их привлекают сочетание юмора и ностальгии.

«В любом случае я очень рад, что мы можем так непринужденно обмениваться мнениями с нашими русскими друзьями, что доказывает нашу открытость и схожее чувство юмора», — добавил генконсул.

До этого на заседании Госдумы РФ неожиданно заговорили о Чебурашке: глава бюджетного комитета Андрей Макаров объявил, что Чебурашка был евреем. Свой вывод депутат сделал исходя из того, что единственной страной, поставлявшей апельсины в СССР, был Израиль, а герой, как известно, прибыл к нам в ящике с апельсинами. Однако мнения народных избранников разделились, а теперь уже и в соцсетях гадают, кто Чебурашка по национальности? «Газета.Ru» решила разобраться в нюансах биографии Чебурашки, а заодно и его друзей, чтобы расставить все точки над «i».

Ранее экс-жена писателя Успенского прокомментировала высказывания о национальности Чебурашки.

