Бывшая жена Успенского прокомментировала предположения о национальности Чебурашки

Экс-жена Успенского: предположения о национальности Чебурашки — бред
Союзмультфильм

Бывшая жена Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина назвала предположение о национальности Чебурашки бредом. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам Филиной, она «в шоке» от Госдумы.

«Откуда привозили – неважно. Мы, конечно, никогда это не обсуждали. И такой бредовый вопрос даже не мог возникнуть никогда и ни у кого. Какая разница?» — отметила экс-жена создателя Чебурашки.

Она подчеркнула, что «совсем с ума сходить не хотелось бы».

Накануне глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем, так как апельсины в Советский Союз поставлял только Израиль.

Другие депутаты попытались оспорить эту версию. Они подчеркнули, что апельсины в СССР поставляли также Испания и Марокко.

Макаров категорически отверг эти предположения. По его словам, марокканскими были мандарины, а из Испании в те годы апельсины не привозили.

Ранее в Госдуме раскритиковали превращение Чебурашки в «Чебубу».

