Сестра Гуфа прокомментировала слухи о браке

Сестра Гуфа опровергла сообщения, что вышла замуж
olgadolmatova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова опровергла в Telegram-канале слухи, что вышла замуж.

«Если бы я вышла замуж, об этом бы знали все. А так мы вчера баловались в кабинке «виртуального загса» и получили свидетельство о виртуальном браке. Оля. 42 годика», — рассказала сестра певца.

В октябре бывшая жена Гуфа, Айза-Лилуна Ай, сообщила, что выходит замуж в третий раз. Она рассказала, что ее возлюбленный Степан Кузьменко сделал ей предложение руки и сердца в реалити-шоу «Ставка на любовь».

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с детьми на Бали. В сентябре она сообщила, что решила съехаться с возлюбленным Степаном Кузьменко спустя полтора года отношений.

Ранее бывшая Паши Техника обвинила сестру Гуфа в употреблении наркотиков.

