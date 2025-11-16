На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бразилии возвели статую выше 38-метрового Христа-Искупителя

В Бразилии возвели новую статую Девы Марии высотой 51 метр
В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии, ее высота составляет 51 метр. Об этом сообщает официальный сайт штата Сеара, передает «Радио Sputnik».

Статуя находится на холме в городе Крату. Монумент установили на территории одноименного святилища, который представляет собой крупный центр католического паломничества.

Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, считавшаяся самым высоким религиозным монументом, имеет высоту 38 метров.

6 ноября сообщалось, что памятник Александру Пушкину в Одессе пока не будут демонтировать из-за требований ЮНЕСКО. Любые работы на территории, ценность которой признана ЮНЕСКО, требуют предварительного согласования с Комитетом организации, и без его разрешения демонтировать или перемещать памятник запрещено.

Пока идет разбирательство, монумент останется заколочен фанерными щитами, чтобы «минимизировать визуальное воздействие памятника на публичное пространство».

Ранее в России создали компактный модуль для защиты памятников и мостов от дронов.

