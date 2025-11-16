В Бразилии возвели статую выше 38-метрового Христа-Искупителя

В Бразилии возвели самую высокую в мире статую Девы Марии, ее высота составляет 51 метр. Об этом сообщает официальный сайт штата Сеара, передает «Радио Sputnik».

Статуя находится на холме в городе Крату. Монумент установили на территории одноименного святилища, который представляет собой крупный центр католического паломничества.

Знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, считавшаяся самым высоким религиозным монументом, имеет высоту 38 метров.

