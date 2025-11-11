В России создали компактный модуль для защиты памятников и мостов от дронов

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал компактный модуль «Серп-П6» для комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) серии «Серп». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации сообщили, что устройство можно устанавливать на объекты с сложными инженерными решениями и памятники архитектуры.

В «Ростехе» уточнили, что новый модуль позволяет организовать защиту на сооружениях с особыми архитектурными и инженерными особенностями, где стандартное оборудование использовать невозможно. К таким объектам относятся памятники культурного наследия, мосты, туннели и другие конструкции. При этом модуль может быть закреплен на несущих элементах зданий, полностью сохраняя их внешний вид.

Система дезорганизует работу дрона, нарушая ориентацию аппарата и блокируя выполнение заданий. Она способна прерывать маршрут, лишать оператора контроля и подавлять каналы связи, управления и навигации, включая сигналы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou в диапазоне L1–1,5 ГГц.

В пресс-службе подчеркнули, что в условиях растущей угрозы со стороны БПЛА вопросы защиты периметра, воздушного пространства и критически важных объектов становятся приоритетными. Разработчики продолжают совершенствовать линейку «Серп»: до этого представленная система «Серп-ВС13Д» зарекомендовала себя как эффективное средство подавления каналов управления и навигации. Новая подсистема «Серп-П6» расширяет функционал, обеспечивая максимальную защиту объектов при минимальных затратах.

Ранее в регионах России начали набирать добровольцев для защиты критически важных объектов.