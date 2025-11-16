Моргенштерн провел почти часовую лекцию про бога

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) провел почти часовую лекцию «Как я к богу вернулся». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В ней Моргенштерн рассказал, что его «рок-н-рольный» образ жизни и желание употреблять наркотики появились из-за внутренней пустоты. Артист признался, что в тот период ненавидел себя и собственную жизнь. По словам певца, он падал на колени, плакал и просил о помощи. В один момент рэпер задумался о себе, собственном происхождении и назначении в этом мире. Сначала музыкант обратился к науке.

«Тем больше я начал углубляться в тему, тем больше появилось вопросиков и нестыковок. А как из неживой материи может появится живая? И оказалось, теория эволюции не может на это ответить», — рассказал певец.

Моргенштерн поделился, что нашел ответы на свои вопросы в священных писаниях и еврейской литературе. Позже рэпер стал молиться богу.

«Я почувствовал, как моя дыра внутри начинает заполняться. Даже если я не понимал того, чего читаю, у меня все равно душа так радовалась и ликовала. Это невозможно объяснить», — поделился музыкант.

Ранее Моргенштерну запретили въезжать в Литву.