На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моргенштерн провел почти часовую лекцию про бога

Рэпер Моргенштерн провел лекцию «Как я к богу вернулся»
true
true
true
close
Telegram-канал «MORGENSHTERN»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) провел почти часовую лекцию «Как я к богу вернулся». Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В ней Моргенштерн рассказал, что его «рок-н-рольный» образ жизни и желание употреблять наркотики появились из-за внутренней пустоты. Артист признался, что в тот период ненавидел себя и собственную жизнь. По словам певца, он падал на колени, плакал и просил о помощи. В один момент рэпер задумался о себе, собственном происхождении и назначении в этом мире. Сначала музыкант обратился к науке.

«Тем больше я начал углубляться в тему, тем больше появилось вопросиков и нестыковок. А как из неживой материи может появится живая? И оказалось, теория эволюции не может на это ответить», — рассказал певец.

Моргенштерн поделился, что нашел ответы на свои вопросы в священных писаниях и еврейской литературе. Позже рэпер стал молиться богу.

«Я почувствовал, как моя дыра внутри начинает заполняться. Даже если я не понимал того, чего читаю, у меня все равно душа так радовалась и ликовала. Это невозможно объяснить», — поделился музыкант.

Ранее Моргенштерну запретили въезжать в Литву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами