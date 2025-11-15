Катя Лель поделилась способом борьбы с агрессорами: «Нести свой свет»

Заслуженная артистка России Катя Лель поделилась своим способом борьбы с агрессорами. О противостоянии негативу она поговорила с «Пятым каналом».

По мнению Лель, человек раздражается на окружающих, если недоволен собой, и она научилась спокойно относиться к этому.

Знаменитость также призналась, что занимается медитациями, мантрами и дыхательными практиками, которые помогают ей абстрагироваться от агрессии

«Ты можешь абсолютно спокойно нести свой свет. Улыбаясь этому человеку и желая ему здоровья», — резюмировала Катя Лель.

В конце октября Катя Лель, заявившая о многократном наблюдении НЛО над Москвой, назвала инопланетян своими покровителями. По словам певицы, она спокойно относится к насмешкам на эту тему, однако те, кто позволяет себе издеваться над ней, будут «наказаны».

Ранее Катя Лель пообещала исцелить сломавшую руку Успенскую по телефону.