На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще покупать книги «Алиса в Стране Чудес» после экранизации с Пересильд

В России выросли продажи книги «Алиса в Стране Чудес»
true
true
true
close
«Централ Партнершип»

В России стали чаще покупать книги «Алиса в Стране Чудес» после выхода одноименной экранизации с Анной Пересильд. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Рост продаж книги поднялся на 40% в первую неделю после выхода фильма. На сегодняшний день спрос вырос в 2,2 раза. В пресс-службе отметили, что это не первый случай, когда спрос на литературный источник повышается после показа картины по мотивам. К примеру, экранизация «Чебурашки» в 2023 году в свое время также сделала книгу абсолютным бестселлером в детской литературе.

Эксперты «Читай-города» считают, что эта тенденция наиболее эффективна среди детского контента. По их словам, визуальные образы из фильма помогают несовершеннолетним лучше воспринимать классические произведения. На волне популярности экранизаций издания чаще выпускают тиражи в кинообложках.

Мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд вышел в кинотеатрах 23 октября. Он является экранизацией детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

Ранее американский продюсер подсказал, с чего начать обмен фильмами между Россией и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами