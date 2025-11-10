Россияне стали чаще покупать книги «Алиса в Стране Чудес» после экранизации с Пересильд

В России стали чаще покупать книги «Алиса в Стране Чудес» после выхода одноименной экранизации с Анной Пересильд. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Рост продаж книги поднялся на 40% в первую неделю после выхода фильма. На сегодняшний день спрос вырос в 2,2 раза. В пресс-службе отметили, что это не первый случай, когда спрос на литературный источник повышается после показа картины по мотивам. К примеру, экранизация «Чебурашки» в 2023 году в свое время также сделала книгу абсолютным бестселлером в детской литературе.

Эксперты «Читай-города» считают, что эта тенденция наиболее эффективна среди детского контента. По их словам, визуальные образы из фильма помогают несовершеннолетним лучше воспринимать классические произведения. На волне популярности экранизаций издания чаще выпускают тиражи в кинообложках.

Мюзикл «Алиса в Стране Чудес» с Анной Пересильд вышел в кинотеатрах 23 октября. Он является экранизацией детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

