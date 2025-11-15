Британскому певцу Робби Уильямсу грозит слепота из-за инъекций для похудения. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 51-летнего артиста, после уколов одного из популярных препаратов для снижения веса в течение последних месяцев его зрение становится все более нечетким. Впервые Уильямс заметил что-то неладное, когда был на матче по американскому футболу и не мог разглядеть отдельных игроков.

«Какое-то время все было как в тумане, и становится только хуже. Я не думаю, что это из-за возраста, полагаю, это из-за уколов», — делится он.

Кроме того, продолжил певец, теперь он не видит поклонниц во время своих концертов — обычно он выбирает нескольких девушек рядом со сценой, для которых исполняет песню «She's The One».

«На недавнем концерте я смотрел в сторону девушек, они смотрели на меня снизу вверх, получая этот совершенно невероятный для них опыт, и даже не подозревали, что я их не вижу», — рассказывает Робби Уильямс.

Вместе с тем, подчеркивает бывший вокалист «Take That», инъекции якобы облегчили его проблемы с психическим здоровьем и помогли изменить образ жизни — теперь он включил в режим ежедневные силовые тренировки и растяжку.

В октябре концерт Робби Уильямса отменили в Турции.

