На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции отменили концерт Робби Уильямса

Турецкие власти отменили первый концерт Робби Уильямса в Стамбуле
close
Joel Ryan/AP

Концерт британского исполнителя Робби Уильямса, запланированный в Стамбуле на 7 октября и который должен был стать его дебютом в этом городе, был отменен решением администрации провинции Стамбул. Об этом РИА Новости сообщили представители компании-организатора.

«Концерт Робби Уильямса в Стамбуле 7 октября отменен руководством провинции Стамбул», — заявили организаторы агентству.

Компания заверила, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены зрителям в полном объеме.

Уильямс ранее выступал в Бодруме. В интервью турецкой прессе он выражал желание посетить Стамбул, особенно учитывая, что его супруга, Айда Филд, имеет турецкие корни. Однако ряд турецких организаций выступили с призывами к властям отменить концерт из-за прошлых заявлений Уильямса в поддержку Израиля.

Место проведения концерта дважды менялось организаторами. В конечном итоге был выбран открытый концертный зал в районе Атакей, расположенном в западной части Стамбула. Стоимость билетов варьировалась от $100 на старте продаж до $155 ближе к дате концерта. VIP-билеты предлагались по цене свыше $480.

Ранее Бузова отменила концерт из-за угрозы атаки БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами