Любовь Успенская не считает себя красивой: «Но когда я пела, мужчины были мои»

Певица Успенская назвала талант секретом своей популярности у мужчин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская поделилась секретом своей популярности у мужчин. Об отношениях она поговорила в подкасте Юлии Коваль «Sex Education», новый выпуск которого опубликован на платформе «VK Видео».

По словам Успенской, она не считает красивой или интересной.

«Но когда я пела, все мужчины были мои. Могли сидеть красотки вокруг. Красавицы! Модели! Но я начинала петь, и все — мужчины сдавались», — признается 71-летняя звезда.

Кроме того, добавила Успенская, у нее хорошо получается все, за что бы она ни взялась — готовка, вышивание, садоводство.

При этом исполнительница шансона признается, что ей не удалось встретить партнера, с которым хотелось бы прожить всю жизнь. Сейчас ей комфортнее жить одной.

Также Успенская рассказала, что в молодости ей пришлось сделать нелегальный аборт, после которого она едва не лишилась возможности иметь детей.

Ранее певец Натан признался, что его брак едва не разрушился из‑за быта.

