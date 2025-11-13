«20 сантиметров — и все прекрасно»: Успенская рассказала, что ей важно в мужчине

Певица Успенская заявила о важности мужчины быть уверенным в интимной сфере

Певица Любовь Успенская призналась в шоу Юлии Коваль «Sex Education», что в молодости ей пришлось сделать нелегальный аборт, после которого она едва не лишилась возможности иметь детей.

По словам артистки, именно поэтому с дочерью она всегда разговаривала о сексуальности максимально открыто.

«Однажды дочь поехала праздновать день рождения в Грецию, позвонила мне и сказала, что больше не девственница», — вспомнила Успенская.

Также исполнительница не скрыла и своих взглядов на интимные отношения, заявив, что ей важны уверенность и талант мужчины в интимной сфере.

«Это неважно, 20 сантиметров — и все прекрасно. Самое главное, чтобы умел вкусно целоваться и был уверен в себе», — отметила она.

В том же шоу артистка вспомнила, что потеряла девственность в 16 лет. Успенская собиралась уехать в Киев, но познакомилась с парнем. Между ними сразу возникла сильная симпатия.

«Я никогда не думала, что такое может быть — с первого взгляда. Он, как волшебник, меня околдовал, и мы пошли в кусты», — поделилась исполнительница.

Позже оказалось, что молодой человек был на 10 лет старше Успенской.

