«20 сантиметров — и все прекрасно»: Успенская рассказала, что ей важно в мужчине

Певица Любовь Успенская призналась в шоу Юлии Коваль «Sex Education», что в молодости ей пришлось сделать нелегальный аборт, после которого она едва не лишилась возможности иметь детей.
По словам артистки, именно поэтому с дочерью она всегда разговаривала о сексуальности максимально открыто.
«Однажды дочь поехала праздновать день рождения в Грецию, позвонила мне и сказала, что больше не девственница», — вспомнила Успенская.
Также исполнительница не скрыла и своих взглядов на интимные отношения, заявив, что ей важны уверенность и талант мужчины в интимной сфере.
«Это неважно, 20 сантиметров — и все прекрасно. Самое главное, чтобы умел вкусно целоваться и был уверен в себе», — отметила она.
В том же шоу артистка вспомнила, что потеряла девственность в 16 лет. Успенская собиралась уехать в Киев, но познакомилась с парнем. Между ними сразу возникла сильная симпатия.
«Я никогда не думала, что такое может быть — с первого взгляда. Он, как волшебник, меня околдовал, и мы пошли в кусты», — поделилась исполнительница.
Позже оказалось, что молодой человек был на 10 лет старше Успенской.
Ранее певец Натан признался, что его брак едва не разрушился из‑за быта.