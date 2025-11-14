На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-солистка Hi-Fi раскрыла, что хочет изменить во внешности

Певица Терешина задумалась о подтяжке лица
Музыкальный сервис Звук

Певица Таня Терешина стала гостьей нового выпуска подкаста «Ниче Святого» в музыкальном сервисе Звук. В беседе с Марком Андерсоном она рассказала, какие пластические операции планирует сделать.

По словам Терешиной, к пластическому хирургу она еще не ходила и делала лишь незначительные косметологические процедуры.

«Недавно впервые немного увеличила губы — этого никто даже не заметил. Если честно, я боюсь серьезных вмешательств, хотя уже задумываюсь о подтяжке. Врач сказал, что я могу не торопиться и прийти к нему лет через пять», — отметила она.

Экс-солистка группы Hi-Fi добавила, что иногда задумывается об уменьшении носа, который с возрастом, как она полагает, станет больше.

«Но по большому счету я ничего не меняла, а просто родилась такой. Не считаю себя идеальной. Скорее, я просто симпатичная», — делает вывод она.

Накануне модель Анастасия Решетова призналась, что сожалеет о сделанной в 18 лет пластике.

Ранее Оксана Самойлова расплакалась от усталости.

