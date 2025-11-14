Бывший вокалист Deep Purple решил уйти из музыки в 74 года

Фронтмен британской рок-группы Whitesnake Дэвид Ковердейл на своем YouTube-канале объявил о завершении карьеры в возрасте 74 лет.

По словам Ковердейла, после 50 лет в музыке он хотел бы в полной мере насладиться заслуженным отдыхом.

«Последние несколько лет сделали для меня очевидным то, что мне действительно пора повесить на гвоздь мои рок-н-ролльные туфли на платформе и обтягивающие джинсы... Мне пора закругляться», — заявил он.

После обращения к фанатам он исполнил песню «Прощай», в которой призвал их не печалиться и помнить, что они останутся в его сердце.

Ковердейл начал карьеру в качестве вокалиста рок-группы Deep Purple, с которой он записал три альбома в период с 1973 по 1976 год. В 1978 году Ковердейл основал группу Whitesnake, с которой записал 13 студийных альбомов в жанрах блюз и глэм-метал.

