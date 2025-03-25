Экс-солист Deep Purple посетил Калугу

Экс-вокалист британской рок-группы Deep Purple, американский музыкант Джо Линн Тернер посетил Калугу. Об этом рассказали в министерстве культуры и туризма области.

Музыкант зашел в калужский «Рок-подвал» и поделился с гостями историями из своей легендарной карьеры.

В 1980 годах Тернер пел с группой Rainbow, записав с коллективом хиты «I Surrender» и «Stone Cold», с 1990 года и в течение трех лет был в составе Deep Purple, участвовал в записи альбома «Slaves and Masters», также работал с Ингви Мальмстином и выпустил 9 сольных альбомов.

Весной-летом 2025 года Джо Лин Тернер отправится в тур по России, где не был с 2022 года.

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