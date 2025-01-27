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Суд вынес заочный приговор бывшему председателю правления «Мастер-банка» Булочнику

Экс-предправления «Мастер-банка» Булочника заочно приговорили к 10 годам
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Международный Центр Рерихов

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег на покупке картин для международного центра Рерихов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Следствие установило, что Булочник покупал за границей картины и рисунки, а позже по договорам дарения передавал в спонсируемый им международный центр Рерихов. Таким образом, гособвинение полагает, что часть похищенных денег была легализована. В итоге Булочник вместе с другими сотрудниками банка с 2011 по 2013 год похитил около 4,5 млрд рублей с помощью выдачи невозвратных кредитов 70 физическим и четырем юрлицам.

В правоохранительных органах отмечали, что с картин планировалось снять копии, а оригиналы собирались вывести за рубеж. В 2017 году в центре прошли обыски, во время которых изъяли и арестовали около 200 полотен Николая и Святослава Рерихов. Сейчас они хранятся в музее Востока.

Суд признал Булочника виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии. Срок наказания исчисляется с момента задержания Булочника или его экстрадиции в Россию.

Ранее бывшему сотруднику Следственного комитета предъявили обвинения по восьми статьям.

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