На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокаты раскрыли, как беременность Лерчек повлияет на дело

Адвокаты Цвик и Мугин: беременность может смягчить меру пресечения Лерчек
true
true
true
close
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Беременность блогерши Валерии Чекалиной (она же — Лерчек) может повлиять на ход судебного разбирательства. Об этом сообщили Telegram-каналу «Звездач» адвокаты Янита Цвик и Александр Мугин.

Цвик отметила, что положение блогерши признается судом смягчающим обстоятельством, но не отменяет уголовной ответственности.

«Следствие и суд обязаны учитывать состояние здоровья обвиняемой, поэтому вероятность смягчения режима — например, отказ от ареста или продление домашнего ареста — действительно выше», — подтвердил слова коллеги Мугин.

Накануне стало известно, что Чекалина, которая сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. По информации инсайдера, справка о беременности блогерши уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом.

Личность отца ребенка не раскрывается, однако издание «СтарХит» не исключает, что им мог стать танцор, о котором говорила ее подруга — блогерша Евгения Кривцова.

Ранее модель Анастасия Решетова показала, как выглядела до пластики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами