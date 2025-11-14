Подруга раскрыла, кто мог стать отцом четвертого ребенка Лерчек

«СтарХит»: отцом ребенка Лерчек мог стать танцор, о котором говорила ее подруга

Блогерша Евгения Кривцова, близкая подруга Валерии Чекалиной, в шоу «Переговорка», которое ведет продюсер Георгий Иващенко на «Радио 1», рассказала, что Лерчек живет с танцором, простившим ее за роман с певцом Natan.

«Да, в тот момент у нее были отношения с человеком, который очень ее поддерживал. Он всегда был рядом. И до сих пор остается с ней», — цитирует Кривцову «СтарХит».

Личность избранника Чекалиной не раскрыта, а сама Лерчек не подтверждала эту связь. Однако «СтарХит» предполагает, что именно этот человек может быть отцом четвертого ребенка блогерши.

«Возможно, этот человек и является отцом будущего ребенка 33-летней звезды соцсетей», — отмечается в статье.

Накануне стало известно, что Чекалина, которая сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. По информации инсайдера, справка о беременности блогершм уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом.

