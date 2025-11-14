На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Би‑2» выступают в полупустых залах, но летают бизнес‑классом

«Абзац»: группа «Би‑2» заработает 4 млн рублей на полупустых концертах в Европе
levab2/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Группа «Би-2» выступает перед небольшими аудиториями во время своего гастрольного тура по Европе и Америке. Об этом сообщает издание «Абзац».

По информации СМИ, у коллектива запланировано 11 концертов в рамках турне, причем шесть из них в США. Площадки вмещают до тысячи человек, но обычно, утверждает «Абзац» заполняются лишь наполовину.

Самым прибыльным событием для «Би-2» станет концерт в новогоднюю ночь в Майами, где они выйдут на сцену вместе с комиком Александром Незлобиным. На вечеринку приглашены около 150 человек. Всего за тур коллектив заработает чуть больше 4 млн рублей.

«Абзац» также раскрывает, что несмотря на финансовые трудности, группа настаивает на перелете бизнес-классом и дорогих автомобилях с возможностью курения в салоне. Кроме того, в райдере артистов указаны: красное вино, французский коньяк пятизвездочной выдержки, конфеты с ликером, фрукты, шпинат и сельдерей.

21 февраля стало известно, что Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) соврал о продаже своей трехкомнатной квартиры в Москве. Квартира Бортника расположена рядом с метро «Улица 1905 года». Ее площадь составляет 68 кв. м. Рыночная стоимость недвижимости — около 35 млн рублей.

Ранее стало известно, что суд удовлетворил очередной иск к Собчак за коммунальные долги.

