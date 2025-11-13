Рита Дакота о запрете концертов в РФ: «Совесть и человечность — дороже»

Певица Рита Дакота заявила, что совесть для нее дороже концертов в РФ

Певица Рита Дакота почтила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) память своего знакомого Романа Бондаренко, которого не стало 5 лет назад во время протестов в Белоруссии в 2020-2021 годах.

Дакота рассказала, что знала Бондаренко, так как он был ее соседом. Она назвала белоруса добрым и милым парнем, который учил детей рисованию на детской площадке. Певица выразила соболезнования семье Романа.

Также артистка сообщила, что недавно узнала — ее выступления в России были запрещены из-за того, что в 2020 году она публично осудила насилие над соотечественниками в Белоруссии.

«Что ж, если это так, мне не жалко потерять возможность выступать. Совесть и человечность — дороже концертов», — подчеркнула знаменитость.

В завершение Дакота понадеялась, что «это безумие не продлится вечно» — и настанет тот день, когда она сможет вернуться на сцену России и Белоруссии.

В начале сентября Дакота утверждала, что вынуждена проживать за рубежом из-за запрета на ее концертную деятельность в РФ. По словам Дакоты, она уехала из РФ в 2023 году ради учебы в Лос-Анджелесе и написания альбома на английском языке — «не вместо русской карьеры, а вдобавок к ней».

При этом позднее издание Super утверждало, что Дакота может выступать в РФ, несмотря на сообщения о том, что на это якобы наложен запрет. Инсайдеры считают, что артистка якобы пока сама не хочет выступать в России.

Ранее режиссер Юрий Мамин заявил, что его запретили в РФ из-за мести Михалкова.