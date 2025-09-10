На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уехавшая из РФ Дакота о жизни в США: «Мой личный ад!»

Уехавшая из РФ Рита Дакота назвала США некомфортной для жизни страной
Ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вынуждена проживать за рубежом из-за запрета на ее концертную деятельность в России.

«Я никогда не планировала жить в Америке. Это очень дорогая и неуютная страна для жизни, где я объективно никому не нужна…» — заявила исполнительница.

По словам Дакоты, она уехала из РФ в 2023 году ради учебы в Лос-Анджелесе и написания альбома на английском языке — «не вместо русской карьеры, а вдобавок к ней». Она пояснила, что ее «запретили в России», когда она училась в США, а теперь артистке «негде заниматься музыкой». На данный момент она уже живет на Бали, где нет соответствующих ее уровню музыкальных специалистов.

«Я сижу без любимого дела и лезу на стену от количества музыки, которая разрывает меня изнутри и не может быть записана и выпущена. Это мой личный ад!» — сказала Дакота.

При этом 9 сентября издание Super утверждало, что Дакота может выступать в РФ, несмотря на сообщения о том, что на это якобы наложен запрет. Инсайдеры утверждают, что артистка якобы пока сама не хочет выступать в России.

Ранее певица Лель заявила, что подключает российские органы к поискам пропавшего мужа.

