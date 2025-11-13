На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режиссер Юрий Мамин о Михалкове: «Мстит всем, кого считает своими врагами»

Режиссер Юрий Мамин заявил, что его запретили в РФ из-за мести Михалкова
Студия Тритэ

Режиссер Юрий Мамин в интервью YouTube-каналу Sheinkin40 заявил, что ряд его работ опередили социальные процессы, которые происходили впоследствии в России.

В частности, уверил постановщик, его фильм «Бакенбарды» предвосхитил рост национализма в стране.

«Несколько дней назад президент Путин просто буквально повторил мое предсказание — руководитель страны стал ссылаться на Пушкина, чтобы подкрепить свою деятельность», — сказал он.

По словам Мамина, затем ему «помешали делать предсказания» тем, что объявили запрет на профессию в России. Причиной режиссер назвал конфликт с коллегой Никитой Михалковым, связанный с борьбой за право представлять Россию на «Оскаре» и победой на фестивале «Золотой Дюк».

«Жюри возглавлял Эльдар Рязанов: в состав также входили Виталий Коротич и Михаил Жванецкий. Они единогласно присудили главный приз моему фильму «Фонтан». Михалков был крайне недоволен», — заявил Мамин.

В заключение режиссер охарактеризовал Михалкова как мстительного человека, который, по его мнению, продолжает противодействовать его профессиональной деятельности.

«Он мстит всем, кого считает своими врагами — даже тем, кто невольно перешел ему дорогу», — сказал он.

Ранее певец Иракли заявил о необходимости защитить музыку от сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и богохульства.

