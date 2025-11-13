Собчак ответила Корчевникову: «Нормы этики не для борцов с сатанизмом?»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале упрекнула Бориса Корчевникова за игнорирование реальных проблем граждан России и отсутствие этики.

Собчак отметила, что Корчевников негативно высказался о детских утренниках в костюмах на фоне Хеллоуина, назвав их «дрянью» и «ужасом». Он заявлял, что родители «радостно наряжают детей в чертей», чем портят их будущее и душу.

Журналистка также обратила внимание, что Корчевников публикует в личном блоге фото и видео с несовершеннолетними без разрешения родителей, но при этом осуждает других.

«Корчевников, который публикует фото и видео с несовершеннолетними на всю страну (наверняка без разрешения родителей), конечно, никому жизнь не портит. Видимо, на борцов с сатанизмом (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) нормы этики не распространяются», — иронизирует она.

Журналистка призывает коллегу сосредоточиться на реальных проблемах, с которыми сейчас сталкиваются дети — буллинге в школах, качестве образования и детской психологии в России.

«Борис, вам не кажется, что настоящая «пасть дьявола» — это как раз вот эта параноидальная атмосфера вечного страха, недоверия к окружающим и поиска врага, которую вы пытаетесь сформировать?» — обращается к телеведущему Собчак.

