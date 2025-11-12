«Панщина в чистом виде»: Поплавская отказалась подавать руку Диброву

Актриса Яна Поплавская призналась, что шокирована поведением шоумена Дмитрия Диброва, которого, как утверждает «Абзац», застали за мастурбацией в общественном месте.

Поплавская заявила, что больше не подаст Диброву руку и выразила сожаление, что его поведение напоминает скандальные выходки другого известного человека, Алексея Панина.

«Я видела этот треш мерзкий и нахожусь в состоянии шока. <...> Это панщина в чистом виде! Это все грустно и отвратительно», — заявила знаменитость.

Актриса отметила, что давно знакома с Дибровым — и она даже выражала поддержку коллеге во время его развода. Однако после случившегося артистка не знает, сможет ли поддерживать с телеведущим хорошие отношения.

«Самое страшное, что у него пять детей, трое из них пойдут в школу, чудовищно, когда дети стыдятся своих отцов», — отметила звезда.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее стало известно, что Собчак заподозрила Воробьева в пиар-браке.