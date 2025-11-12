На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Панщина в чистом виде»: Поплавская отказалась подавать руку Диброву

Актриса Яна Поплавская назвала мерзким трешем поведение Дмитрия Диброва
true
true
true
close
Global Look Press

Актриса Яна Поплавская призналась, что шокирована поведением шоумена Дмитрия Диброва, которого, как утверждает «Абзац», застали за мастурбацией в общественном месте.

Поплавская заявила, что больше не подаст Диброву руку и выразила сожаление, что его поведение напоминает скандальные выходки другого известного человека, Алексея Панина.

«Я видела этот треш мерзкий и нахожусь в состоянии шока. <...> Это панщина в чистом виде! Это все грустно и отвратительно», — заявила знаменитость.

Актриса отметила, что давно знакома с Дибровым — и она даже выражала поддержку коллеге во время его развода. Однако после случившегося артистка не знает, сможет ли поддерживать с телеведущим хорошие отношения.

«Самое страшное, что у него пять детей, трое из них пойдут в школу, чудовищно, когда дети стыдятся своих отцов», — отметила звезда.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее стало известно, что Собчак заподозрила Воробьева в пиар-браке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами