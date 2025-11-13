На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Те же декорации»: в Госдуме объяснили интерес зумеров к эпохе 90-х

Депутат Толмачев: Буланова привлекает зумеров ощущением безопасности, как в детстве
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Молодежь тянется к эпохе 1990-х и песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой из-за ностальгии и потребности ощутить безопасность, как в детстве. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он считает, что зумеры устали от быстро меняющегося цифрового мира.

«Каждое поколение, подрастая, рано или поздно погружается в грезы о детстве. Поэтому и причин для возвращения в топы Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой и других звезд 90-х много. Во-первых, тренд на эстетику 90-х и нулевых уже приходил несколько лет назад — не только у нас, но и в остальном мире. Громкие воссоединения рассыпавшихся групп, ремейки старых хитов. Если бы мы взглянули тогда на афиши кинотеатров, топы сериалов и строчки музыкальных чартов, вопрос «Какой сейчас год?» был бы вполне уместен. Продолжения «Твин Пикс», «Секретных материалов», «Парка Юрского периода», «Джуманджи» и еще десятка разных историй погружали в знакомую атмосферу, вызывая одновременно чувство умиротворения и острого переживания текущего момента. Можно сказать, что здесь и ностальгия, и потребность ощутить безопасность, как в детстве. Молодежь окружена теми же «декорациями», что и много лет назад. В быстро меняющемся мире это попытка нащупать твердую почву под ногами», — считает Толмачев.

Кроме того, по его мнению, подростки устали от цифрового мира и с любопытством изучают ламповый мир предшественников, где вместо электронных приложений с музыкой, книгами, фильмами были кассеты, диски, пластинки и бумажные издания.

«Реальные» носители — это не только про ностальгию, но еще и про гарантию, что купленный трек или рассказ останется с тобой навсегда. Подростки сравнивают цифровой и аналоговый миры. В первом тебя могут отключить от подписки не только на музыку, но и на функционал автомобиля, а во втором все просто и стабильно. Возможно, в этой разнице еще один секрет всплеска внимания и любви к эпохе 90-х. Это последнее десятилетие перед тотальным погружением планеты в цифру. 90-е — это декада ярких, дерзких, самобытных образов и свежих смыслов, способных привлечь и увлечь современных ребят, чей вкус отточен и не приемлет халтуры», — констатировал Толмачев.

Ранее певец Газманов порадовался популярностью своего танца среди зумеров.

