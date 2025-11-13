На Ариану Гранде напали в Сингапуре: «Она тяжело дышала»

Фанат напал на певицу Ариану Гранде на премьере фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», которая состоялась 13 ноября 2025 года в Сингапуре. Об этом сообщает People.

Гранде шла по красной дорожке вместе с коллегами — Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом, как вдруг к ней подбежал мужчина в белой рубашке и шортах. Он обхватил артистку за плечи, пытаясь прижать к себе, а она пыталась отстраниться.

На помощь сразу же бросилась актриса Синтия Эриво: знаменитость оттолкнула мужчину, встав между ним и певицей. Затем подошла охрана и увела нарушителя.

«Гранде была явно потрясена случившимся. Она тяжело дышала, пока Эриво и Йео утешали ее», — сказано в статье.

Интернет-пользователи выяснили, что нарушителем оказался Джонсон Вэнь, известный в сети как Pyjama Man. Мужчина не раз врывался на мероприятия со звездами, и он уже подтвердил свое участие в инциденте в Сингапуре на своей страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Фанат поблагодарил Гранде якобы за предоставленную возможность появиться на дорожке вместе с ней.

В феврале 2025 года Ариана Гранде рассказывала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в 2017 году. Тогда на концерте артистки в Манчестере произошел теракт, а позже не стало ее бывшего партнера — рэпера Мака Миллера.

