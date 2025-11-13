На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Концерт Limp Bizkit отменили в Эстонии из-за плаката с поддержкой РФ

Delfi: в Таллине отменен концерт Limp Bizkit из-за заявлений солиста о РФ
true
true
true
close
Radko Keleman/Global Look Press

Концерт рок-группы Limp Bizkit в Таллине, который должен был состояться 31 мая следующего года, отменили. Об этом сообщает портал Delfi.ee.

Компания Baltic Live Agency, отвечающая за мероприятие, заявила о том, что решение не зависело от организаторов. Оно было принято из-за позиции солиста группы Фреда Дерста по отношению к России: в 2015 году артист выступал с плакатом «Крым = Россия».

При этом в Baltic Live Agency не исключили, что в то время Дерст «жил в искаженном информационном пространстве», а сейчас поменял свое мнение. Организаторы подчеркнули, что музыкант не делал публичных заявлений в поддержку России с 2022 года. Также они упомянули страны, где Limp Bizkit выступали за последние пять лет, включая Польшу.

В начале ноября сообщилось, что анонс концерта Limp Bizkit в Таллине вызвал критику со стороны эстонских властей. Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым. По мнению ведомства, в культурном пространстве республики нет места для сторонников «государства-агрессора».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге могут поставить бюст Сталина.

