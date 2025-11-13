На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге могут поставить бюст Сталина

Депутат Сергин: в Екатеринбурге предложили поставить бюст Сталина
Дмитрий Сергин/VK

В Екатеринбурге предложили поставить бюст Иосифу Сталину. Об этом сообщил во «Вконтакте» депутат местной городской Думы Дмитрий Сергин.

Администрация Екатеринбурга получила просьбу от организаций «Грузинское общество «Сакартвело», Центр Сталина и «Интернационального союза диаспор». Представители движения попросили рассмотреть вопрос об установке бюста Сталину на бульваре по улице Культуры или на площади перед ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Центрального военного округа».

Организации также представили дизайн-проект памятника.

Руководитель «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили посчитал установку памятника данью уважения «человеку, который в сложнейшее время делал все для укрепления и защиты нашей Родины».

«Завтра комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу. В преддверии заседания хочу поинтересоваться у друзей и подписчиков, что думаете по этому поводу?» — отметил Сергин.

По словам депутата, результаты комиссии будут также зависеть от желания жителей города. В комментариях большинство пользователей посчитали, что подобный бюст лучше не стоит устанавливать.

«Лучше бы открыли доступ в архивы и выдачу дел без ограничений. Памятники данному деятелю лучше пусть останутся на фотопленках, а не в реальности» — написала пользовательница сети.

Ранее сообщалось, что волгоградские власти оставят «сапог Сталина» на улице.

