На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Известный актер случайно наглотался бензина при заправке и попал в больницу

Актера Леандро Лиму госпитализировали после отравления бензином
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бразильского актера Леандро Лиму госпитализировали после того, как он случайно наглотался бензина при заправке. О случившемся он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Лимы, во время ремонта машины он увидел, что бензин закончился, и решил перелить топливо из мотоцикла. Когда бензин не пошел, он решил помочь процессу, взяв шланг в рот и сильно втянув из него воздух, но топливо полилось ему в рот. После мужчина начал задыхаться.

«У меня началась одышка, кажется, у меня на бензин аллергия. Я приехал в больницу, и меня оставили под наблюдением, чтобы проверить, не попал ли бензин в легкие. Я прошел обследование, с легкими все хорошо. Удушье было скорее связано с тем, что я им надышался», — объясняет

В заключение актер поблагодарил своих поклонников за их привязанность и сделал шутливое предупреждение:

«Если нужно заправить машину, лучше слейте бензин из бака и сделайте это безопасно. Теперь осталось только дождаться результатов анализов и ехать домой. Я ужасно голоден, мне не дают ничего есть, и у меня кошмарно пахнет бензином изо рта», — жалуется он.

Накануне стало известно, что народный артист России Александр Буйнов вынужден избегать солнца и косметики из-за лечения рака, вызывающего кожные реакции.

Ранее у Марата Башарова выявили заболевание сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами