Известный актер случайно наглотался бензина при заправке и попал в больницу

Бразильского актера Леандро Лиму госпитализировали после того, как он случайно наглотался бензина при заправке. О случившемся он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Лимы, во время ремонта машины он увидел, что бензин закончился, и решил перелить топливо из мотоцикла. Когда бензин не пошел, он решил помочь процессу, взяв шланг в рот и сильно втянув из него воздух, но топливо полилось ему в рот. После мужчина начал задыхаться.

«У меня началась одышка, кажется, у меня на бензин аллергия. Я приехал в больницу, и меня оставили под наблюдением, чтобы проверить, не попал ли бензин в легкие. Я прошел обследование, с легкими все хорошо. Удушье было скорее связано с тем, что я им надышался», — объясняет

В заключение актер поблагодарил своих поклонников за их привязанность и сделал шутливое предупреждение:

«Если нужно заправить машину, лучше слейте бензин из бака и сделайте это безопасно. Теперь осталось только дождаться результатов анализов и ехать домой. Я ужасно голоден, мне не дают ничего есть, и у меня кошмарно пахнет бензином изо рта», — жалуется он.

