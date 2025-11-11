На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пи Дидди стал помощником священника: «Работает в библиотеке часовни»

CBS News: рэпер Пи Дидди стал помощником священника в тюрьме
xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Рэпер и музыкальный продюсер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) работает в часовне и участвует в программе лечения от наркозависимости в тюрьме Форт-Дикс, куда его перевели 30 октября. Об этом сообщает CBS News.

Комбс, раскрыл источник СМИ, работает помощником священника — это одно из самых престижных назначений в тюрьме Форт‑Дикс. Бывший тюремный комиссар рассказал CBS News, что в обязанности Пи Дидди входит: обслуживание религиозной библиотеки капеллана; уборка его кабинета и ведение записей.

«Он работает в библиотеке часовни, где, по его словам, царит теплая, уважительная и плодотворная атмосфера», — добавил публицист Комбса Юда Энгельмайер.

Также CBS News выяснило, что Пи Дидди грозит дисциплинарное взыскание за несанкционированный телефонный звонок, который он совершил 3 ноября. Музыкант созванивался со своим адвокатом, которая, в свою очередь, перевела его звонок на другого специалиста, что запрещено правилами.

В результате, подчеркивает СМИ, Комбс может временно лишиться права пользоваться телефоном и посещать тюремный магазин.

В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию. При этом они оправдали исполнителя по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

