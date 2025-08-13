На Новый год телеканал представит «Одиссею по советским фильмам»

Телеканал ТНТ представит новогоднюю картину, которая станет оммажем на советское кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ТНТ.

Режиссерами картины стали Михаил Семичев и Роман Ким, а продюсерами и сценаристами — Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

«Каждый год мы брали за основу один легендарный советский фильм. В этот раз мы решили пойти несколько иным путем и создали целую Одиссею по советским фильмам», — заявил Шелков.

Сценарист пояснил, что главной фигурой фильма станет герой работ Леонида Гайдая Шурик, который, как Форест Гамп, будет делать на лавочке и рассказывать прохожим о своей любви — Нине. Историю покажут через советские фильмы.

«Он познакомится с Ниной в «Операции Ы», затем потеряет ее и продолжит ее поиски в «Служебном романе». Потом украдет ее в «Кавказской пленнице». Ну а дальше не буду раскрывать все тайны, все-таки хочется удивить зрителя», — поделился сценарист.

Ким добавил, что картина станет оммажем не только на советские, но и на западные фильмы. К примеру, в истории со «Служебным романом» зрители смогут увидеть отсылки к «Дьявол носит «Прада» и «Субстанции».

Тимур Батрутдинов вернется к роли Шурика, а Марина Кравец — Нины, а в образе товарища Саахова предстанет Гарик Мартиросян.

