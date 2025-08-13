На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Новый год телеканал представит «Одиссею по советским фильмам»

Сценарист Шелков сообщил, что на ТВ покажут Одиссею по советским фильмам
true
true
true
close
ТНТ

Телеканал ТНТ представит новогоднюю картину, которая станет оммажем на советское кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ТНТ.

Режиссерами картины стали Михаил Семичев и Роман Ким, а продюсерами и сценаристами — Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

«Каждый год мы брали за основу один легендарный советский фильм. В этот раз мы решили пойти несколько иным путем и создали целую Одиссею по советским фильмам», — заявил Шелков.
Сценарист пояснил, что главной фигурой фильма станет герой работ Леонида Гайдая Шурик, который, как Форест Гамп, будет делать на лавочке и рассказывать прохожим о своей любви — Нине. Историю покажут через советские фильмы.

«Он познакомится с Ниной в «Операции Ы», затем потеряет ее и продолжит ее поиски в «Служебном романе». Потом украдет ее в «Кавказской пленнице». Ну а дальше не буду раскрывать все тайны, все-таки хочется удивить зрителя», — поделился сценарист.

Ким добавил, что картина станет оммажем не только на советские, но и на западные фильмы. К примеру, в истории со «Служебным романом» зрители смогут увидеть отсылки к «Дьявол носит «Прада» и «Субстанции».

Тимур Батрутдинов вернется к роли Шурика, а Марина Кравец — Нины, а в образе товарища Саахова предстанет Гарик Мартиросян.

Ранее СБУ объявила в розыск Тину Канделаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами