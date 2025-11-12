Потерянную Наполеоном при Ватерлоо брошь продали в 14 раз дороже оценочной стоимости

Бриллиантовую брошь императора Наполеона Бонапарта, потерянную им после поражения французской армии в битве при Ватерлоо, продали более чем за 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт аукционного дома Sotheby's.

На аукционе в Женеве за брошь удалось выручить $3,5 млн долларов — это в 14 раз дороже оценочной стоимости ($150-200 тыс.). Победную ставку сделали по телефону, брошь выставлялась на торги впервые.

Диаметр броши составляет около 4,5 см, вес главного овального бриллианта — 13,04 карата, также драгоценность украшена 100 бриллиантами старинной огранки.

Украшение было сделано для императора Наполеона I примерно в 1810 году, предположительно, ,для украшения его двууголки в особых случаях. Брошь нашла прусская армия в вещах Наполеона после битвы при Ватерлоо, брошенных им во время бегства. Предположительно, император намеревался украсить ей свою шляпу в случае победы.

Брошь подарили королю Пруссии Фридриху Вильгельму III. До недавнего времени она находилась в частной коллекции.

Битва при Ватерлоо состоялась 18 июня 1815 года стала решающим сражением между армией Наполеона I и войсками антифранцузской коалиции (Австрия, Англия, Пруссия, Россия и другие страны). 20 июня 1815 года Наполеон вернулся в Париж и подписал акт об окончательном отречении. После этого она был доставлен на остров Святой Елены, где провел последние шесть лет жизни.

Ранее из Лувра похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн.