Чеботиной посоветовали сходить к психологу из-за болезненной реакции на критику

Критик Соседов предложил Люсе Чеботиной обратиться к психологу
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил певице Люсе Чеботиной обратиться к психологу из-за неадекватной реакции на объективную критику. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что она не умеет принимать помощь и проявляет чрезмерную агрессию.

До этого Соседов раскритиковал исполнительницу, заявив, что у нее нет вокальных данных, а ее образы на сцене отличаются вульгарностью. В ответ певица заявила, что не нуждается в советах, а также опровергла, что выходит на сцену в откровенных нарядах, предложив журналисту «протереть глаза». Продолжая полемику со звездой, Соседов заявил, что она является примером человека, который не умеет воспринимать объективную критику. По его мнению, ей ошибочно внушили, что она «крутая, талантливая и умная».

Критик заявил, что, несмотря на такой ответ со стороны звезды, ее вокальные данные остаются на «зачаточном уровне». По его мнению, ей не стоит обижаться на эти слова, так как он пытается ей «помочь», получая в ответ лишь хейт и агрессию.

«Пусть сходит к психологу, к экспертам по ментальным проблемам, чтобы стать менее восприимчивой к критике, менее слабой, а уж тем более — к объективной и честной критике. Это основа для роста», — заявил Соседов.

Он добавил, что больше не будет говорить о карьере певицы, а также призвал ее радоваться, что о ней говорят и пишут, вместо того, чтобы «устраивать распальцовку».

Напомним, до этого Соседов заявил, что не понимает причины популярности Чеботиной, которая просто открывает рот под фонограмму, не всегда попадая в свою «плюсовку». По его словам, для него до сих пор является «загадкой века» присутствие певицы на российской сцене. При этом он также обрушился с критикой на Клаву Коку, подчеркнув, что она, по его мнению, поет даже хуже Чеботиной и использует автотюн и искусственный интеллект.

Ранее судебный спор иллюзиониста с Люсей Чеботиной получил новую развязку.

