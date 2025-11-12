На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

Суд в Москве отказался удовлетворить иск к телеведущей Гузеевой о защите чести
true
true
true
close
Первый канал

Суд в Москве отклонил иск о защите чести и достоинства Виктории Зигрист к телеведущей Ларисе Гузеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

11 ноября Тушинский районный суд постановил отказать в удовлетворении иска Зигрист к Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Согласно карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы, Зигрист подала иск в суд 14 мая. Всего в рамках рассмотрения дела стоялось четыре заседания. Детали иска неизвестны.

В январе 2025 года Гузеева пожаловалась на мошенников-журналистов, которые украли ее детские фото во время беседы. В ответ Виктория оставила комментарий с поддержкой и написала, что пережила похожее — у ее сына Никиты, которого не стало в 2022 году в зоне СВО, украли ордена и 6 млн рублей.

Телеведущая ответила: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете».

После этого Виктории стали поступать комментарии с угрозами и обвинениями в причастности к ЦИПсО. Находясь в Швейцарии, Виктория заверила скриншоты переписки у нотариуса, перевела документы и отправила в Россию. Она требовала от Гузеевой 1 млрд рублей компенсации и публичных извинений.

Как сообщал Telegram-канал Mash, сын Виктории Зигрист прожил 16 лет в Швейцарии, но в 2014 году отправился на Украину и воевал на стороне ЛДНР под позывным Винни.

Ранее Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с обманувшим инвесторов блогером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами