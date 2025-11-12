Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

Суд в Москве отказался удовлетворить иск к телеведущей Гузеевой о защите чести

Суд в Москве отклонил иск о защите чести и достоинства Виктории Зигрист к телеведущей Ларисе Гузеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

11 ноября Тушинский районный суд постановил отказать в удовлетворении иска Зигрист к Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Согласно карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы, Зигрист подала иск в суд 14 мая. Всего в рамках рассмотрения дела стоялось четыре заседания. Детали иска неизвестны.

В январе 2025 года Гузеева пожаловалась на мошенников-журналистов, которые украли ее детские фото во время беседы. В ответ Виктория оставила комментарий с поддержкой и написала, что пережила похожее — у ее сына Никиты, которого не стало в 2022 году в зоне СВО, украли ордена и 6 млн рублей.

Телеведущая ответила: «Я зашла на вашу страницу. Вы лжете».

После этого Виктории стали поступать комментарии с угрозами и обвинениями в причастности к ЦИПсО. Находясь в Швейцарии, Виктория заверила скриншоты переписки у нотариуса, перевела документы и отправила в Россию. Она требовала от Гузеевой 1 млрд рублей компенсации и публичных извинений.

Как сообщал Telegram-канал Mash, сын Виктории Зигрист прожил 16 лет в Швейцарии, но в 2014 году отправился на Украину и воевал на стороне ЛДНР под позывным Винни.

Ранее Лариса Гузеева впервые прокомментировала скандал с обманувшим инвесторов блогером.