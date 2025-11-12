Актриса Сизоненко о съемках с Гурченко: «Согревала всех людей»

Актриса Лада Сизоненко, снимавшаяся вместе с Людмилой Гурченко в фильме «Любовь и голуби», в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, какой ей запомнилась легендарная актриса на съемочной площадке.

«Я ребенком была. Я понимаю, что она могла бы ко мне как к ребенку относиться, там ути-пути, так мягко. Но на самом деле она очень мягко относилась ко всем на съемочной площадке. Лично у меня сложилось впечатление, что она дружелюбная, веселая, с юмором, все так с хохотом. Она очень хорошо дружила с женщиной-гримером …. Они здорово дружили, ходили вместе. У нее не было такого «Я звезда, ко мне не подходи». <...> На площадке…. Такая женщина – легенда, и вдруг она села со мной, начала трогать мои косы и сказала: «Ой, ну надо же, какие косички! Боже мой». Мне было так приятно, она как мама поправляла косички. От нее какое-то тепло шло, она согревала всех людей. Ну конечно, не всех, там были у нее, наверное, которые получали от нее прям по полной программе. Она могла быть очень колючей. Ну Скорпион (знак зодиака. — «Газета.Ru»), что тут скажешь? — поделилась Сизоненко.

Актриса в беседе с «Газетой.Ru» подытожила, что Гурченко запомнилась ей как замечательная женщина, теплая, хорошая, дружелюбная, искрометная и надежная.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

