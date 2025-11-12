На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Никита Ефремов о семье и зависимостях: «Процесс сепарации происходит»

Актер Ефремов связал желание курить с непроработанной тревогой
true
true
true
close
1-2-3 Production

Российский актер Никита Ефремов в шоу «Dreamcast» рассказал о семье и отношении к зависимостям. Новый выпуск проекта опубликован на сервисе «VK Видео».

Сын заслуженного артиста России Михаила Ефремова, внук народного артиста СССР Олега Ефремова и правнук главного режиссера Большого театра Бориса Покровского рассказал, что сепарируется от своей династии.

«Процесс сепарации происходит прямо сейчас. Первые шаги к этому были, когда в конце 2021 года я ушел из «Современника» — мне действительно стало как-то легче. Может быть, это связано каким-то образом с родовым гнездом, и тем, что дед выпивал, отец выпивал — может быть, была некая миссия, что здорово, если бы на мне это закончилось», — рассказывает он.

Ефремов также порассуждал о том, что такое принадлежность к семье.

«Многое, мне кажется, с сигаретами связано в нашей семье. И с маминой стороны, и с папиной — все курят. Сейчас я воспринимаю желание покурить — как тревогу, которая не проработана. Для меня это сигнал, что мой внутренний ребенок в тревоге», — говорит он.

По словам Никиты Ефремова, он понял, что принадлежит к своей семье по умолчанию.

«И тебе не нужно вписываться в какие-то зависимости, страдать и нести какой-то груз, чтобы быть в контакте с человеком и любить его», — заключил он.

Сейчас вышедший из колонии Михаил Ефремов готовится вернуться в профессию: премьера спектакля с ним в главной роли запланирована на февраль. Подробнее о том, как актер живет после выхода из колонии, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у дочери Майкла Джексона образовалась дыра в носу из-за наркотиков.

