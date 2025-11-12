Раздал квартиры, возвращается на сцену: как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии

Михаил Ефремов после выхода из колонии раздал недвижимость в Москве на 200 млн

Михаил Ефремов переписал на свою бывшую жену Софью Кругликову часть своей недвижимости, чтобы избежать судебных разбирательств по вопросу имущества после развода. Кроме этого, в августе актер подарил трехкомнатную квартиру семье Громовых, ухаживающей за его дядей, хотя раньше планировал продать жилплощадь. Сейчас Ефремов готовится вернуться в профессию: премьера спектакля с ним в главной роли запланирована на февраль. Подробнее о том, как актер живет после выхода из колонии, — в материале «Газеты.Ru».

Михаил Ефремов решил избавиться от части своего московского имущества, сообщил SHOT. В сентябре актер официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Бывшим супругам предстояло поделить совместно нажитое имущество на общую сумму около 200 млн руб.

Однако, по данным Telegram-канала, чтобы избежать судебных разбирательств по этому вопросу, актер решил подарить Кругликовой свою шестикомнатную квартиру в Хамовниках площадью почти 150 кв. м. А также переписал на бывшую супругу половину квартиры на Тверской улице, которая досталась ему от дяди.

Кроме этого, в августе Ефремов подарил трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье Громовых, которая 19 лет ухаживала за его дядей.

«Актер хотел выселить Громовых, продать квартиру и забрать половину стоимости — 15 млн. Но после выхода из ИК Ефремов изменил свое отношение к жизни и поменял решение. Позавчера он оформил дарственную и даже сам оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса», — сообщал SHOT.

Себе Ефремов, по информации Telegram-канала, оставил небольшую квартиру на Никитском бульваре площадью 67 кв. м, доставшуюся ему от матери.

«Он является ее единственным владельцем. Сейчас недвижимость стоит около 50 миллионов рублей»,

— говорится в публикации.

Возвращение в театр

В сентябре также стало известно, что Михаил Ефремов официально вернется к актерской карьере. Как сообщало ТАСС, он присоединился к труппе театра «Мастерская «12» режиссера Никиты Михалкова».

«Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — рассказал Михалков.

Ожидается, что первым спектаклем, в котором актер появится после освобождения из колонии, станет постановка «Без свидетелей». Ефремов сыграет в нем одну из главных ролей. По словам директора театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» Игоря Попова, репетиции начнутся уже в декабре. Премьера же ожидается в феврале 2026 года.

Смертельная авария и срок

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на автомобиле Jeep Grand Cherokee врезался в Lada, в которой сидел 57-летний Сергей Захаров. Мужчина погиб на месте. Ефремова признали виновным и приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Наказание артист отбывал в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.

В апреле 2025-го суд удовлетворил ходатайство актера об условно-досрочном освобождении. При этом Ефремову запретили садиться за руль в течение трех лет.

«Период, проведенный в колонии, существенно повлиял на мировоззрение артиста. Сегодня он ведет образцовую жизнь: регулярно посещает храм и полностью воздерживается от алкоголя», — писала mk.ru.

По данным kp.ru, Михаил Ефремов также отказался от личного автомобиля, пересев на общественный транспорт.