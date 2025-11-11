У дочери Майкла Джексона образовалась дыра в носу из-за наркотиков

Актриса Пэрис Джексон призналась, что семь лет живет с дырой в носу

Актриса и певица, дочь поп-звезды Майкла Джексона Пэрис Джексон пожаловалась на последствия употребления наркотиков. Ролик об этом она опубликовала в социальной сети TikTok.

По словам девушки, из-за привычки к наркотикам у нее образовалась дыра в носу — у 27-летней артистки перфорирован септум, хрящева перегородка между ноздрями.

«Не употребляйте наркотики, дети», — призвала она.

Пэрис добавила, что живет так не менее семи лет — с тех пор, как ей было 20. Отверстие настолько велико, что она может протянуть через него лапшу-спагетти, шутит певица.

Она также подчеркнула, что не хочет делать операцию, потому что для этого потребуются обезболивающие средства, и она боится сорваться. В январе Пэрис Джексон признавалась, что не употребляет алкоголь и наркотики уже пять лет.

Пэрис и ее старший брат Принс родились в браке Майкла Джексона с Дебби Роу. Музыкант женился на бывшей медсестре в 1996 году, сразу после развода с дочерью Элвиса Пресли Лизой-Мари, а в 1999-м их брак был расторгнут.

