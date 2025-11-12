Богатырев о разводе с Арнтгольц: «Какая‑то ошибка»

Актер Марк Богатырев в разговоре с Super. ru опроверг информацию о разводе с Татьяной Арнтгольц.

Накануне издание «СтарХит» сообщило, что Богатырев подал заявление о расторжении брака с Татьяной Арнтгольц 10 ноября 2025 года. СМИ опубликовало скриншот c номером дела, якобы подтверждающим обнародованную информацию.

«Нет, это не правда. Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая‑то ошибка», — в то же время заявил звезда сериала «Кухня».

Пара поженилась в 2020 году, а в 2021-м у них родился сын Данила. Богатырев заявлял в интервью, что считает судьбоносной встречу с Арнтгольц. Супруги мечтали стать родителями, но откладывали этот момент, а решиться завести ребенка им помогли непредвиденные обстоятельства — «пандемия и Бог».

Для Татьяны Арнтгольц это второй брак — ранее она была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию. Артисты развелись, когда их девочке было четыре года. По словам экс-супругов, после расставания у них сохранились хорошие отношения.

Слухи о разводе Богатырев и Арнтгольц ходили еще летом 2025 года, тогда актер тоже опровергал информацию.

