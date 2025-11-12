Коллега Гурченко по фильму «Любовь и голуби» рассказала, как артистка повлияла на ее жизнь

Актриса Лада Сизоненко, снимавшаяся вместе с Людмилой Гурченко в фильме «Любовь и голуби», в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что взяла на заметку у Людмилы Гурченко держать спину ровно.

«Она говорила: «держи спину». Она говорила, что всегда старалась держать спину, потому что она должна быть прямая, потому что это очень красиво. Я не то что взяла на заметку, но стала замечать, что именно с момента съемок «Любовь и голуби» у меня спинка прямая, и вот до сих пор я прямо сижу. Она [Гурченко] могла повлиять на всю жизнь», — поделилась Сизоненко.

Артистка рассказала, что в подростковом возрасте Гурченко переживала из-за сильной худобы, так как в послевоенное время это было не в моде.

«Она говорила, что была тощая. После войны считалось, что красивые те женщины, которые в теле, чем полнее, тем лучше. Это было модно, значит, женщина здоровая. Она говорила, что была худющая, надевала три пары колготок, чтобы хоть ноги были потолще. Понимаете, человек после войны, когда все пережил и понимает, что она не такая, как все, все такие пышные, а она вот так. Это долго-долго складывалось, работа над собой. <...> Это ее подростковые детские воспоминания. Несмотря на это все…. она верила в себя и добивалась, и «лезла» — это боец. Прям «хватка бультерьера», скажем так. Потому что тяжело после войны приехать и стать актрисой, и не просто актрисой, a одной из самых лучших. Феномен в том, что у нее красивая душа была внутри», — рассказала Сизоненко.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

