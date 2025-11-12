На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Она говорила правду всем и всегда»: Стас Намин о Гурченко

Музыкант Стас Намин рассказал, что Гурченко было трудно жить в обществе
Кирилл Каллиников/Руслан Кривобок/РИА Новости

Музыкант Стас Намин, близкий друг Людмилы Гурченко, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что легендарной актрисе было трудно жить в обществе из-за искренности во всем.

«Она была человеком редкой искренности и душевной чистоты. Мы с ней были очень большие друзья и много говорили обо всем на свете, мы доверяли друг другу , наверное, все свои сокровенные мысли. Зная про нее многое, я могу твердо сказать, что она всегда была очень благородным, достойным, честным и поразительно искренним человеком и ей было трудно жить в обществе, потому что она говорила правду всем и всегда, а это мало кто любит. Она была настоящая, а настоящих людей вообще очень мало встретишь в жизни. Я бы никогда не говорил такое о человеке, которого не знаю хорошо и не уверен стопроцентно в том, что говорю. Люся Гурченко всегда живет в моей памяти и в моем сердце как человек удивительной доброты, тепла и сострадания ко всем людям», — поделился Намин.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых ярких ролях Людмилы Гурченко.

